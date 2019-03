Juventus-Atletico Madrid 3-0 (and. 0-2)

Marcatori: p.t. 27' Ronaldo (J); s.t. 3' Ronaldo (J), 41' Ronaldo rig. (J).

Assist: p.t. 27' Bernardeschi (J); s.t. 3' Cancelo (J).

Juventus (3-5-2): Szczesny; Emre Can, Bonucci, Chiellini; Cancelo, Bernardeschi, Pjanic, Matuidi, Spinazzola (22' s.t. Dybala); Mandzukic (35' s.t. Kean), Ronaldo. A disp. Perin, Caceres, Rugani, Bentancur, Nicolussi Caviglia. All. Allegri.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Arias (32' s.t. Vitolo), Gimenez, Godin, Juanfran; Saul, Rodri, Koke, Lemar (11' s.t. Correa); Griezmann, Morata. A disp. Adan, Savic, Carro, Montero, Kalinic. All. Simeone. Arbitro: Kuipers (Olanda)

Ammoniti: s.t. 19' Bernardeschi (J), 28' Juanfran (A), 41' Gimenez (A), 45' Vitolo (A).