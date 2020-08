La Juventus e un unico risultato: vincere. La squadra di Sarri torna a respirare l'aria della Champions League e deve subito ribaltare l'1-0 contro il Lione, con la rete di Tousart che ha fatto esultare Garcia e i suoi. Senza Douglas Costa, con Dybala acciaccato, la Vecchia Signora si affida al suo totem, comprato per notti come questa: Cristiano Ronaldo. E anche alla tradizione recente: l'ultima volta che ha perso in trasferta in Champions, è successo contro l'Atletico Madrid, ha ribaltato il match in casa: 2-0 nel primo match, 3-0 nel secondo.​





I NUMERI - La Juve è imbattuta nelle due partite casalinghe contro il Lione: 2-1 in Europa League ad aprile 2014 e 1-1 in Champions nel novembre 2016. Il club francese, inoltre, in Italia ha perso quattro delle ultime 5 partite europee: 1 pareggio e 4 sconfitte (ultima vittoria nel 2008 contro la Fiorentina). I bianconeri, però, hanno perso due delle ultime 3 partite a eliminazione diretta in casa: Real Madrid nel 2018 e Ajax nell'aprile 2019.



I SINGOLI - ​Cristiano Ronaldo ha segnato 18 gol nelle ultime 12 partite a eliminazione diretta in Champions League in casa, comprese 4 triplette. Memphis Depay, stella del Lione, rientrato dopo un brutto infortunio, è stato coinvolto in 10 gol in Champions, mentre Aouar ha messo insieme 6 assist, tanti quanti Lionel Messi in questa edizione.





