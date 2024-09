Getty Images

Juventus-PSV 0-0

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

PSV (4-3-3): Drommel; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Til, Schouten, Veerman; Bakayoko, L. De Jong, Tillman. All. Bosz.

: Alejandro Hernandez (ESP)Torna il massimo torneo continentale e i bianconeri, esclusi dalla scorsa edizione per squalifica, ritornano nella Coppa delle grandi orecchie: la squadra guidata da Thiago Motta debutta in casa contro gli olandesi, primo incrocio in partite ufficiali tra le due squadre. La Juventus arriva dal pareggio di Empoli, il PSV ha aperto l'Eredivisie con cinque successi su cinque. La Juventus, dopo il PSV, se la vedrà con Lipsia, Stoccarda, Lilla, Aston Villa, Manchester City, Bruges e Benfica.