Juventus-PSV LIVE, formazioni ufficiali: fuori Koopmeiners, dentro Douglas Luiz! C'è Perisic

Tocca alla, in palio gli ottavi di finale di Champions League: il turno playoff mette i bianconeri di nuovo davanti agli olandesi del, già affrontati a settembre nella prima giornata di League Phase e battuti 3-1 con le reti di McKennie, Yildiz e Nico Gonzalez. Sulla carta non dovrebbe essere altrettanto facile: gli olandesi stanno andando benissimo in campionato al contrario dei bianconeri che fanno fatica, ma tutto si azzera in questo doppio confronto con ritorno nei Paesi Bassi.Confermate le indiscrezioni della vigilia in casa bianconera:a centrocampo, mentre Kolo Muani davanti è sostenuto da Yildiz, McKennie e Nico Gonzalez.in difesa con Gatti e Weah. Nel PSV occhio all'ex Inter, all'ex Sassuolo Flamingo e all'ex Bologna, con l'espertoin avanti. Panchina per l'ex Roma Karsdorp.

: Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Locatelli, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta.: Drommel; Ledezma, Obispo, Flamingo, Mauro Junior; Veerman, Schouten; Saibari; Lang, Perisic; De Jong. All. Bosz.