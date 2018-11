Vincere per archiviare definitivamente l'accesso agli ottavi di finale: alle 21 laospita ilall'Allianz Arena per il penultimo turno dei gironi di, match nel quale i bianconeri, ko nell'ultima partita europea con il Manchester United, vogliono chiudere definitivamente i giochi. Un pareggio garantirebbe alla squadra di Allegri l'aritmetica certezza del passaggio del turno, una vittoria invece blinderebbe definitivamente il primo posto del gruppo H.- Un solo precedente tra le due formazioni, lo 0-2 con il quale all'andata la Juve ha espugnato il Mestalla: due rigori dihanno steso il Valencia, ma la gara è passata alla storia per, la prima in Champions. Il portoghese vuole riscattarsi e segnare al 33° avversario diverso nella massima competizione europea, eguagliando così il record diFischio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta di