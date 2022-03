(calcio d'inizio alle ore 21 in diretta su Amazon Prime Video) è una gara valida per il ritorno degli ottavi di finale in. Si riparte dall'1-1 dell'andata di tre settimane fa all'Estadio de la Ceramica, dove abastò mezzo minuto per andare in gol all'esordio nella massima competizione europea. Dopo la panchina di sabato a Genova contro la Sampdoria, il centravanti serbo torna al centro dell'attacco bianconero al fianco dello spagnolonel ruolo di terzino sinistro. Occhio ai cartellini gialli:Dall'altra parteJUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, De Sciglio; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata. (A disp. Perin, Pinsoglio, Chiellini, Pellegrini, Stramaccioni, Aké, Miretti, Bernardeschi, Dybala, Kean). All. Allegri.VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Aurier, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Parejo, Capoue, Trigueros; Danjuma, Lo Celso. (A disp. Asensio, Mario Gaspar, Foyth, Estupinan, Mandi, Iborra, Coequelin, Moi Gomez, Dia, Yeremi Pino, Gerard Moreno). All. Emery.Arbitro: Marciniak (Polonia), assistenti Sokolnicki e Listkiewicz, Raczkowski quarto uomo, Kwiatkowski e Frankowski al Var.