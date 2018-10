Juventus-Young Boys 3-0

Marcatori: p.t. 5' Dybala (J), 33' Dybala (J); s.t. 24' Dybala (J)

Assist: p.t. 5' Bonucci (J); s.t. 24' Cuadrado (J)

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Barzagli, Bonucci, Benatia; Cuadrado, Matuidi (1' st Emre Can), Pjanic (25' s.t. Khedira), Alex Sandro; Bernardeschi; Dybala, Mandzukic (32' s.t. Kean). A disp. Perin, Chiellini, Cancelo, Bentancur. All. Allegri

Young Boys (4-3-3): Von Ballmoos; Schick, Camara, Von Bergen, Benito; Sow, Sanogo (1' s.t. Lauper), Bertone, Fassnacht (25' s.t. Moumi Ngamaleu), Hoarau, Sulejmani (25' s.t. Assalé). A disp. Wolfli, Nsame, Aebischer, Garcia. All. Seoane

Arbitro: Karasev (Russia)

Espulso: s.t. 34' Camara (YB) per somma di ammonizioni

Ammoniti: p.t. 24' Bertone (YB), 41' Sanogo (YB); s.t. 30' Camara (YB)