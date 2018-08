Nessun verdetto a sorpresa nella prima tornata dei match di ritorno dei play-off di Champions League. L'Ajax, forte del 3-1 in Olanda, pareggia senza reti sul campo della Dinamo Kiev e riconquista l'accesso alla fase a gironi dopo 4 anni. Colpaccio dello Young Boys, per la prima volta nella sua storia alla prima fase del torneo: dopo l'1-1 in Svizzera, va sotto in avvio con la Dinamo Zagabria (Hajrovic), ma ribalta il risultato in due minuti con una doppietta di Hoarau e passa il turno.



Soffre più del previsto, ma avanza anche l'AEK Atene: in vantaggio sul Vidi a inizio secondo tempo, subisce il pari di Nego e soffre fino all'ultimo, anche a causa del rosso di Lopes, rischiando di vanificare la vittoria per 2-1 dell'andata.