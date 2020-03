La Uefa sta pensando di rivoluzionare l'attuale stagione di Champions League e nelle prossime settimane verrà varata una nuova formula per portarla a termine entro la fine dell'anno.



Secondo quanto riportato da AS in Spagna, l'UEFA ne discuterà con le 55 Federazioni nella giornata di martedì, durante la video-conferenza con i presidenti.



Ma da Nyon stanno progettando un'autentica Final Four con due semifinali secche e una finale, tutto da disputarsi nella stessa città. Ovviamente Istanbul, Capitale turca dove era già in programma la finalissima del 30 maggio.