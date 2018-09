Anche senza Cristiano Ronaldo, espulso per un’ingenuità dopo mezz’ora, la Juventus sbanca Valencia nel debutto in Champions League. I bianconeri sono stati protagonisti di una prova di forza e carattere (coronata da un rigore parato da Szczesny al 96’) che ha consolidato la posizione della Juve nelle valutazioni dei bookmaker. Stabile il giudizio sui bianconeri, che restano nel lotto delle grandi favorite per il trofeo. La squadra di Massimiliano Allegri è data a 7,00, subito dietro Barcellona e Manchester City, che comandano il pronostico a 6,00. Molto più indietro le altre italiane: l’’Inter, pure protagonista di un ottimo avvio, è a 65,00, si sale a 100 per Roma e Napoli, partite a rilento. Tornando alla Juve, il cammino verso gli ottavi appare più agevole dopo il successo di ieri: la qualificazione è scontatissima, a 1,03, mentre il primato nel Gruppo H è dato a 1,45.