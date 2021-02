Si riaccende il palcoscenico della Champions League e si entra nella fase più calda, quella a eliminazione diretta con gli ottavi di finale. Tra le 3 italiane ancora in corsa, comincia la Juventus che va a caccia della qualificazione ai quarti in Portogallo, al Do Dragao di Porto. La tradizione dice Juventus, nei precedenti 5 confronti infatti, i bianconeri non hanno mai perso (4 vittorie e 1 pareggio). La storia si ripete per gli esperti, che favoriscono gli uomini di Pirlo a 2.00 contro il 4.20 dei portoghesi e il 3.30 del pareggio. Alla Juve va ancora meglio per il passaggio turno, a un rasoterra 1.25, si sale invece a 4.25 per la qualificazione degli uomini di Conceicao. Anche gli scommettitori credono nel successo juventino, l’88% ha puntato sul segno 2 nel match. Il Porto vuole provare a segnare ai bianconeri, l’opzione è a 1.48 e per farlo Conceicao si affida a Marega, autore di 9 gol in 28 partite stagionali, e soprattutto a Mehdi Taremi, l’attaccante iraniano che ha segnato 14 reti in 28 partite, con 9 centri in campionato: entrambi sono dati marcatori a 4.00. La Juventus deve segnare per mettere in cassaforte la qualificazione, non sarà facile visto che il Porto nel girone di Champions ha subito solo 3 reti, ma il goal bianconero sembra certo, a 1.19. Ronaldo a 2.25 e Morata a 2.75 sono i principali indiziati a mettere la firma nel match. Ormai da diversi anni, la Champions League è l’obiettivo principale della Juventus, i bianconeri sono terzi nella griglia dei favoriti, a 9.00, alla pari con il Liverpool e dietro al favoritissimo Bayern Monaco a 4.00 e agli inglesi del Manchester City a 4.50. Quando potrebbe essere eliminata la squadra di Pirlo? L’opzione più probabile è l’uscita dalla competizione ai quarti di finale, a 2.50.