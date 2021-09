Il secondo turno di Champions League propone un match di grande importanza e prestigio, degno della fase ad eliminazione diretta. Questa sera alle 21, si legge in una nota, si sfidano la Juventus ed i campioni d’Europa in carica del Chelsea, le due maggiori indiziate ad occupare il primo posto nel gruppo H. Entrambe sono a punteggio pieno dopo la vittoria nelle rispettive gare d’esordio con Malmo e Zenit. Si tratta della quinta sfida tra bianconeri e blues che finora si sono equamente divisi le vittorie, una per parte, pareggiando nelle altre due occasioni. L’ultimo confronto risale all’edizione 2012-2013 dell’ex Coppa dei Campioni, in quel caso fu la Juventus a festeggiare grazie ad un rotondo 3-0 con i goal di Quagliarella, Vidal e Giovinco. La Juventus sembra aver ormai imboccato la strada giusta con le due vittorie consecutive in campionato che hanno reso meno rovente la panchina di Allegri. Adesso i bianconeri provano a replicare anche in Europa dopo aver liquidato la pratica Malmo il 14 settembre scorso all’Eleda Stadion nel primo turno del gruppo H con un secco 3 a 0 grazie ai gol di Alex Sandro, Dybala e Morata. Questa volta allo “Stadium” arrivano i campioni in carica del Chelsea, l’avversario più difficile del girone con cui ci sarà da lottare fino all’ultimo per conquistare il passaggio alle fasi finali. In chiave tattica la Juve dovrebbe scendere in campo con un 4-4-2. Pesanti le assenze di Morata e Dybala, usciti malconci dalla gara di campionato con la Sampdoria. Attacco affidato quindi alla coppia Chiesa-Kean. In difesa gli esterni saranno Danilo ed Alex Sandro con la coppia centrale Bonucci e Chiellini. A centrocampo spazio a Locatelli, a segno contro la Sampdoria, Betancur centrale e Cuadrado e Rabiot laterali. Il Chelsea, dal canto suo, non nasconde velleità di successo finale per far suoi i tre punti per consolidare il primo posto in solitaria e ristabilire le gerarchie nel girone. I blues affrontano il gruppo H da testa di serie e da campioni in carica, per questo sono intenzionati a non regalare niente a nessuno per arrivare il prima possibile alla fase ad eliminazione diretta. Ma contro la Juventus per la formazione di Tuchel sarà l’esame più duro che arriva dopo la vittoria di misura sullo Zenit nella gara d’esordio grazie ad una rete di Romelu Lukaku. In Premier League, invece, l’ex interista e compagni sono reduci dalla sconfitta nello scontro diretto con il Manchester City. Non sarà della gara Kanté, alle prese con il coronavirus, ma anche James, Mount e Pulisic sicuri assenti al big match di questa sera. Sicuramente in campo bomber Lukaku alle cui spalle agiranno Havertz e Ziyech. Tra i pali Mendy e una difesa a tre composta da Christensen a destra, Thiago Silva al centro e Rudiger a sinistra. A centrocampo cabina di regia affidata ancora una volta a Jorginho, il faro della squadra campione d’Europa. Chelsea favorito dagli analisti che propongono il 2 a 2.22, l’X a 3,15 e l’1 alto a 3,55.