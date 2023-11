Clima caldo in casa Lazio alla viglia della quinta giornata del girone di Champions League. Contro il Celtic servono i tre punti, per avvicinarsi agli ottavi, dimenticare il ko di Salerno e attenuare le polemiche, che nelle ultime ore hanno travolto squadra e allenatore. Gli esperti puntano sulla vittoria dei biancocelesti, in lavagna a 1,52 e 1,53, mentre il colpo scozzese oscilla tra 5,75 e 6; pareggio fissato a 4,25. In caso di successo, i capitolini potrebbero già festeggiare la qualificazione, qualora l'Atletico Madrid riesca a superare il Feyenoord nell'altro match di giornata. Segno Over, verificatosi nei tre precedenti, in vantaggio a 1,65 rispetto all'Under, proposto a 2,10: i biancoverdi di Glasgow, inoltre, sono la seconda peggior difesa della competizione dopo l'Anversa con 12 reti al passivo e hanno sempre subito almeno due gol quest'anno in Champions. Ciro Immobile, decisivo nell'ultimo match europeo contro il Feyenoord, è il favorito a 2 per iscriversi al tabellino dei marcatori, seguito da Felipe Anderson, offerto a 3. Con Zaccagni ai box, Sarri si aspetta molto da Pedro, già castigatore degli scozzesi nella gara d'andata: il bis dello spagnolo si gioca a 3,50. Tra gli ospiti, il favorito a 4,50 è Kyogo Furuhashi, autore di due gol in questa Champions.