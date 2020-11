Imbattuta dopo quattro giornate, la Lazio è a un passo dagli ottavi di Champions League e nelle previsioni dei betting analyst può osare anche il colpo grosso. La vittoria contro lo Zenit ha portato i biancocelesti a 8 punti, a una sola lunghezza di distanza dal Borussia Dortmund, con cui la prossima settimana i biancocelesti proveranno a giocarsi il primato del gruppo F. Per ora, sul tabellone, l’impresa di Inzaghi è offerta a 3,00, contro l’1,33 dei gialloneri, implacabili dopo il ko nella prima giornata proprio contro la Lazio. La strada per la vetta non è facile, ma intanto - con il Bruges a quattro punti di distanza - i quotisti, riporta agipronews, blindano il passaggio alla seconda fase, traguardo che ora vale appena 1,05.