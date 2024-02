Champions League, la Lazio sfida il Bayern e i bookmaker: in quota Sarri punta ancora su Immobile

Dieci vittorie e due pareggi nelle ultime dodici sfide contro le italiane, tra cui la doppia vittoria nel 2020-21, sempre agli ottavi di finale. Numeri che parlano chiaro di come il Bayern sia favorito contro la Lazio, prima italiana impegnata nella fase a eliminazione diretta della Champions League. Gli uomini di Sarri provano l’impresa, proposta a 5,15, contro il colpo ospite fissato tra 1,65 e 1,67. Nel mezzo il primo pari tra le due squadre vale 4 volte la posta. I due precedenti di tre stagioni fa hanno regalato spettacolo: per i bookie comanda ancora l’Over 2.5, a 1,68, sull’Under 2.5 dato a 2,13, con anche il Goal, a 1,72, in pole sul No Goal proposto a 2,02. Grande attesa anche per la sfida tra i due bomber Ciro Immobile e Harry Kane. Il capitano biancoceleste, che sabato ha toccato i 200 gol in Serie A, cerca il quarto gol stagionale in Champions offerto a 3,40, mentre scende a 1,71 il timbro di Harry Kane, già a quota 28 reti nel suo primo anno in Germania.