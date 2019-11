Ci siamo, iniziano questa sera i match per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. A cominciare sono Napoli e Inter, che scenderanno in campo per due gare fondamentali: la squadra di Carlo Ancelotti affronterà il Salisburgo al San Paolo, i nerazzurri invece andranno a Dortmund per uno scontro diretto per la qualificazione agli ottavi. Di seguito tutti gli episodi da moviola delle partite analizzati dalla redazione di calciomercato.com:







Borussia Dortmund (GER) - FC Internazionale Milano (ITA) | Group F

Referee: Danny Makkelie (NED)

Assistant Referee 1: Mario Diks (NED)

Assistant Referee 2: Hessel Steegstra (NED)

Fourth Official: Kevin Blom (NED)

Video Assistant Referee: Jochem Kamphuis (NED)

Assistant Video Assistant Referee: Bas Nijhuis (NED)

UEFA Referee Observer: Nikolay Levnikov (RUS)

UEFA Delegate: Peadar Ryan (IRL)



79' - Ammonito Hazard per un fallo in ritardo su Barella. Corretta la valutazione dell'arbitro.



48' - Ammonito Candreva per un fallo tattico commesso ai danni di Weigl. Decisione corretta dell'arbitro.



30' - Ammonito Skriniar. Il difensore dell'Inter prima trattiene Hakimi e poi lo sgambetta. Decisione corretta dell'arbitro.



1’ - Ammonito Biraghi. Hakimi sfugge al difensore dell’Inter che lo ferma colpendolo con un calcio all’altezza della coscia. Decisione corretta dell’arbitro.​



SSC Napoli (ITA) - FC Red Bull Salzburg (AUT) | Group E

Referee: Szymon Marciniak (POL)

Assistant Referee 1: Paweł Sokolnicki (POL)

Assistant Referee 2: Tomasz Listkiewicz (POL)

Fourth Official: Tomasz Musiał (POL)

Video Assistant Referee: Paweł Gil (POL)

Assistant Video Assistant Referee: Marcin Borkowski (POL)

UEFA Referee Observer: William Young (SCO)

UEFA Delegate: João Morais (POR)



65' - Colpo di testa di Insigne che protesta per un presunto tocco di mano di Kristensen, ma il giocatore del Salisburgo colpisce di petto.



43' - Pareggia il Napoli con Lozano. L'arbitro convalida la rete, il Var anche: è regolare la posizione di partenza dell'attaccante sull'assist di Insigne.



37’ - Ammonito Pongracic per un fallo da dietro in ritardo ai danni di Lozano. Decisione corretta, in linea con le precedenti.



27' - Ammonito Zielinski. L'arbitro estrae il cartellino giallo per un fallo su Kristensen.



10' - Koulibaly stende in scivolata Hwang, l'arbitro non ha dubbi: è calcio di rigore per il Salisburgo. Grande ingenuità del difensore del Napoli, la decisione dell'arbitro è corretta.



4' - Ammonito Onguene. Cartellino giallo al difensore del Salisburgo per aver atterrato Lozano fuori area. Decisione corretta dell'arbitro.