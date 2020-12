In campo Atalanta e Inter, questa sera, in Champions League, pronte a giocarsi il tutto per tutto nell'ultima gara della fase a gironi: i nerazzurri di Gasperini vanno ad Amsterdam, tana dell'Ajax, quelli di Conte attendono lo Shakhtar a San Siro, vogliose di raggiungere Juventus e Lazio, già agli ottavi. Calciomercato.com, come sempre, è pronto a raccontarvi gli episodi più dubbi dei due match.







h. 18.55 AJAX-ATALANTA

ARBITRO: Carlos del Cerro Grande

ASSISTENTI: Yuste e Fernandez

IV UOMO: Kabakov

VAR: Martinez Munuera

AVAR: Estrada Fernandez



SECONDO TEMPO



82' - Ammonito Freuler.



79' - Ajax in dieci: già ammonito, Gravenberch sbraccia su Gomez, l'arbitro estrae il secondo giallo e il rosso.



68' - Contatto Huntelaar-Freuler in area: il centrocampista svizzero va con la spalla sulla schiena dell'attaccante e lo fa cadere prima della battuta a rete, l'Ajax invoca il rigore ma per l'arbitro è tutto regolare e il VAR non interviene.



61' - Giallo anche per Hateboer, che ferma fallosamente un contropiede.



52' - Seconda ammonizione per l'Ajax: fallo su Hateboer, giallo a Tagliafico.



PRIMO TEMPO



23' - Primo cartellino dell'incontro: Gravenberch ferma Zapata con un fallo tattico a centrocampo, giallo per il centrocampista dell'Ajax.





h. 21.00 INTER-SHAKHTAR

ARBITRO: Slavko Vincic

ASSISTENTI: Klancnike e Kovacic

IV UOMO: Obrenovic

VAR: Gil

AVAR: Praprotnik



PRIMO TEMPO



29' - Vitao ammonito per fallo tattico su Lukaku, giallo per proteste anche per Gagliardini che invocava il rosso per il difensore dello Shakhtar.





h. 21.00 REAL MADRID-BORUSSIA MONCHENGLADBACH

ARBITRO: Bjorn Kuipers

ASSISTENTI: Van Roekel e Zeinstra

IV UOMO: Lindhout

VAR: Van Boekel

AVAR: Higler