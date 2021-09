Seconda giornata e secondo turno di Champions League con Atalanta e Juve impegnate in due gare già decisive per i rispettivi percorsi. Calciomercato.com vi racconta live la Moviola delle due gare con gli episodi più discussi minuto per minuto.



Atalanta-Young Boys ore 18.45

La designazione: Felix Brych (GER) (Borsch-Lupp; IV uomo Schlager; VAR: Stegemann AVAR: Aytekin).

PRIMO TEMPO

1' Lauper stende Zapata al limite dell'area, il fallo c'è, ma l'arbitro non fischia. Era un'occasione importante per i nerazzurri perché Zapata stava entrando in area.

17' L'Atalanta passa in vantaggio su calcio di punizione con l'autogol di Lauper su cross di Toloi. La posizione di partenza del difensore nerazzurro è però in fuorigioco e quindi il var annulla.

39' Scontro areeo fra Ngamalo e Djimsiti, Brych fischia fallo contro l'Atalanta, ma il contrasto testa contro testa è di gioco.

SECONDO TEMPO

58' Protesta Zappacosta che subisce un fallo dopo aver saltato Hefti ma Brych non fischia.​

65' Pefetto il giallo a Sierro che perde palla e stende Freuler in ripartenza.

67' Regolare il gol di Pessina con Zapata che salta regolarmente Lauper nonostante il centrale finisca a terra e perfetta è anche la posizione di partenza di Pessina.



Juve-Chelsea ore 21.00

La designazione: Jesus Gil Manzano (SPA) (Barbero-Nevado; IV uomo: Munuera; VAR: Munuera, AVAR: van Boekel

PRIMO TEMPO