Dopo le due partite di ieri, si giocano oggi altrettante gare per gli ottavi di finali di Champions League:. Di seguitosabato 8 agosto ore 21.00 (andata 1-1): Cüneyt Çakır (Turchia)Assistenti arbitrali: Bahattin Duran – Tarik OngunQuarto ufficiale: Halil Umut MelerArbitro VAR: Mete KalkavanAssistente VAR: Ali Palabıyık- Annullato un gol a Milik. Cross di Mario Rui dalla sinistra, il polacco segna di testa, ma l'assistente di Cakir segnala la posizione di fuorigioco dell'attaccante del Napoli. Decisione corretta.- Calcio di rigore per il Napoli. Mertens viene steso in area da Rakitic, questa volta Cakir non ha dubbi e assegna il penalty per la squadra di Gattuso.- Calcio di rigore con il Var per il Barcellona. Messi soffia il pallone a Koulibaly che gli tira un calcione sulla caviglia. Cakir inizialmente lascia proseguire il gioco, poi viene richiamato dal Var e concede il penalty ai blaugrana.- Annullato il 3-0 al Barcellona. Messi segna con un bel tocco sotto, ma interviene il Var: il capitano dei blaugrana sembra infatti aver controllato il pallone con il braccio prima di segnare la terza rete. Dopo un lungo consulto col Var, Cakir annulla il gol di Messi.- Il Barcellona va in vantaggio con Lenglet, ma il gol è a dir poco dubbio. Il difensore blaugrana ha spinto con due mani Demme prima di segnare di testa la rete dell'1-0. Cakir ha convalidato la rete, il Var non è intervenuto e ha confermato il gol. C'erano gli estremi per rivedere l'episodio al Var e annullarlo.sabato 8 agosto ore 21.00 (andata 3-0): Ovidiu Haţegan (Romania)Assistenti arbitrali: Octavian Șovre – Sebastian GheorgheQuarto ufficiale: Radu PetrescuArbitro VAR: Massimiliano IrratiAssistente VAR: Marco Guida- Gol annullato a Hudson-Odoi. Intervento del Var, il giocatore del Chelsea era in posizione di fuorigioco.- Calcio di rigore per il Bayern Monaco. ​Caballero stende Lewandowski, l'arbitro indica il dischetto senza pensarci due volte. Interviene il guardalinee a segnalare una possibile posizione di fuorigioco, ma interviene il Var per confermare il rigore.