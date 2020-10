Seconda giornata di Champions League con due formazioni italiane in campo. Alle 18.55 l'Inter fa visita allo Shakhtar Donetsk, mentre l'Atalanta alle 21 riceve l'Ajax. Calciomercato.com vi offre la moviola LIVE delle due partite.





h 18.55 SHAKHTAR DONETSK-INTER



ARBITRO: Kabakov (Bulgaria)

GUARDALINEE: Margatitov e Valkov

VAR: Zwayer

AVAR: Achmueller



30' - De Vrij rischia per un intervento su un avversario, Kabakov non estrae il giallo. ​





h 21 ATALANTA-AJAX



ARBITRO: Skomina (Slovenia)

GUARDALINEE: Praprotnik e Vukan

VAR: Munuera

AVAR: del Palomar