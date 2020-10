Dopo le partite d’esordio di ieri in Champions League di Juventus e Lazio,rispettivamente nel Gruppo B e nel Gruppo D. Di seguitoanalizzati dalla redazione di Calciomercato.com:Arbitro: Björn(Olanda)Assistenti arbitrali:: Sander van Roekel – Erwin ZeinstraQuarto ufficiale: Allard LindhoutArbitro VAR: Danny MakkelieAssistente VAR: Jan de Vries85' - Hofmann segna il 2-1 per il Gladbach, ma la posizione di partenza è dubbia. Dopo un lungo controllo del Var, arriva la decisione: è regolare la rete del 2-1. È Vidal a tenere in gioco l'esterno d'attacco del Gladbach.82' - Sul ribaltamento di fronte, Handanovic travolge Plea fuori area e viene ammonito dall'arbitro. corretta la decisione.81' - Dopo il palo di Lautaro Martinez, il pallone carambola sul braccio di Kramer: protestano Lautaro e Lukaku che chiedono il rigore, ma per l'arbitro è tutto regolare.61' -Thuram entra in area palla al piede, finta e viene agganciato da Vidal. Per l'arbitro il cileno colpisce la palla, ma interviene il Var. Dopo aver rivisto l'episodio, l'arbitro cambia la sua decisione e assegna il calcio di rigore per i tedeschi.57' - Embolo chiede il rigore per una presunta trattenuta in area di Kolarov: l'arbitro lascia proseguire. Corretta la decisione, il contatto non era falloso. Conferma anche il Var.Arbitro: Artur(Portogallo)Assistenti arbitrali:: Rui Tavares – Paulo SoaresQuarto ufficiale: João PinheiroArbitro VAR: Tiago MartinsAssistente VAR: Luís Godinho26' - È regolare l'1-0 dell'Atalanta. Sull'assist di testa di Romero, Duvan Zapata è tenuto un gioco da un difensore avversario. Il Var conferma la decisione presa dall'arbitro.