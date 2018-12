Serata da dentro o fuori in Champions League per Inter e Napoli. La squadra di Spalletti si gioca l'accesso agli ottavi di finale a San Siro contro il PSV Eindhoven, quella di Ancelotti ad Anfield con il Liverpool. Di seguito gli episodi da moviola delle due partite analizzati dalla redazione di calciomercato.com:



INTER-PSV EINDHOVEN (arbitro Felix Zwayer (GER); assistenti arbitrali: Thorsten Schiffner (GER) e Marco Achmüller (GER); assistenti addizionali: Daniel Siebert (GER), Sascha Stegemann (GER); quarto uomo: Eduard Beitinger (GER)



44' - Fallo tattico di Brozovic ai danni di Lozano, lanciato nella metà campo dell'Inter: ammonizione per il croato, che era diffidato.



21' - Icardi cerca la conclusione di testa da cross di Politano, l'argentino colpisce lontano dalla porta mandando alto ma si lamenta per una spinta di Angelino. L'arbitro non concede il rigore.

(arbitro: Damir Skomina (SVN); assistenti arbitrali: Jure Praprotnik (SVN) e Robert Vukan (SVN); assistenti addizionali: Slavko Vinčić (SVN), Matej Jug (SVN); quarto uomo: Tomaž Klančnik (SVN)40’ - Duro intervento di Koulibaly ai danni di Salah: corretta l’ammonizione per il difensore del Napoli che entra in ritardo sul piede dell’avversario.22’ -Cross dalla destra di Alexander-Arnold, Mané in sacca in rete ma è nettamente avanti all’ultimo difensore del Napoli. Corretto il fuorigioco chiamato dall’assistente.