Quinta giornata di Champions League con due formazioni italiane in campo. Alle 21 la Juventus ospita all'Allianz Stadium l'Atletico Madrid mentre l'Atalanta riceve la Dinamo Zagabria. Calciomercato.com vi offre la moviola LIVE delle due partite.



Juventus-Atletico Madrid, ore 21



Arbitro: Anthony Taylor (ENG)

Assistenti arbitrali: Gary Beswick (ENG), Adam Nunn (ENG)

VAR: Stuart Attwell (ENG)

Assistente VAR: Paul Tierney (ENG)

Quarto uomo: Craig Pawson (ENG)



67' Brutto fallo di Felipe su Ronaldo: il giocatore dell'Atletico colpisce l'attaccante portoghese con un brutto intervento sul polpaccio. Taylor consulta il Var tramite un silent check per un possibile cartellino rosso, ma decide di non prendere alcun provvedimento.



58' Giallo anche per Herrera.



51' Cartellino giallo per Saul, autore di un fallo su Bonucci.



36' Giallo anche per Bentancur, autore di un fallo su Vitolo.



32' Ammonito Hermoso per un brutto fallo su Dybala: mano in faccia del difensore all'argentino, bravo a saltarlo con un dribbling.



Atalanta-Dinamo Zagabria, ore 21



Arbitro: Sergei Karasev (RUS)

Assistenti arbitrali: Igor Demeshko (RUS), Maksim Gavrilin (RUS)

VAR: Bastian Dankert (GER)

Assistente VAR: Vitali Meshkov (RUS)

Quarto uomo: Sergei Ivanov (RUS)



73' Ammonito anche Stojanovic.



65' Ammonito Pasalic per un intervento a metà campo.



54' L'Atalanta chiede un rigore per un presunto fallo di mano di Stojanovic sulla linea laterale dell'area dopo un cross di Gomez. L'arbitro, tuttavia, lascia correre e assegna il corner.



41' Ammonito Toloi, che ferma una ripartenza di Petkovic. Il difensore dell'Atalanta era diffidato, salterà la trasferta con lo Shakhtar.



26' Rigore per l'Atalanta! Muriel anticipa Peric in area di rigore, il difensore della Dinamo lo tocca con il piede e Karasev non ha dubbi nel fischiare il penalty.



19' Ammonito Peric per un fallo su Gomez.



13' Giallo per Theophile-Catherine, ammonito per un fallo su Gosens, bravo a ripartire in contropiede.