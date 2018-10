Cristiano Ronaldo si gode un po' di riposo. Forzato, certo, a causa dell'espulsione. Gradito? Nemmeno troppo, ma così è. Il portoghese non sarà in campo nella gara di domani sera contro lo Young Boys, a causa dell'espulsione rimediata contro il Valencia al Mestalla. Una decisione che, seppur ingiusta, lo costringerà a fermarsi, per la prima volta da quando è alla Juventus. Il primo match senza CR7 in attacco, che riparte perciò dalle vecchie certezze: Dybala, Mandzukic e Bernardeschi. Ronaldo osserverà i suoi compagni dagli spalti prima di tornare ad allenarsi con il gruppo, dopo due giorni di riposo, vero o anche solo formale.