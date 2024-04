Champions League: l’Arsenal vuole esorcizzare il tabù Bayern. Real-City, atto quinto: blitz di Pep a 2,40

L’è convinto che questo possa essere l’anno giusto per abbattere il tabù. I ragazzi di Arteta vogliono riuscire nell’impresa lì dove nessun Gunners è mai arrivato: eliminare i tedeschi in Champions League. Neanche ai tempi di Wenger ed Henry i londinesi riuscirono ad avere la meglio sulla formazione di Monaco ma questo sembra essere l’anno della svolta. Gli esperti vedono favorito, nell’andata dei quarti di finale, l’Arsenal, a 1,72, contro il 4,50 del Bayern mentre si scende a 4,00 per il pareggio. L’Over, a 1,72, si fa leggermente preferire all’Under, offerto a 2,00, ma attenzione perché Odegaard e compagni, tra le mura amiche, non hanno ancora subito un gol: il Bayern Monaco che non segna all’Emirates si gioca a 2,55. Un calcio di rigore, a 2,75, non è da escludere al pari di un goal da fuori area, dato a 3,25. Tanti i protagonisti che scenderanno in campo: da un lato Martin Odegaard e Bukayo Saka, 27 gol e 20 assist complessivi in due: la rete del capitano dell’Arsenal è in quota a 3,50; l’esterno che si prende la scena con gol e assist è offerto a 12,50. Il Bayern si affida, neanche a dirlo, a Henry Kane, 38 marcature stagionali e, soprattutto, ben 14 reti ai Gunners quando indossava la maglia del Tottenham. Il bomber inglese primo marcatore si gioca a 6,75. Al suo fianco proverà a supportarlo Leroy Sané visto che un assist pagherebbe 6 volte la posta. Il secondo quarto di finale pone di fronte due big del calcio europeo e due totem della panchina. Perchéè anche Carlo Ancelotti contro Pep Guardiola. Gli esperti Sisal ritengono gli inglesi favoriti a 2,40 contro il 2,90 dei Blancos mentre il pareggio è offerto a 3,40. Per la quinta volta, la terza consecutiva, le due big d’Europa si sfidano in un turno da dentro o fuori in Champions League con gli spagnoli che hanno avuto la meglio solo una volta: inoltre la storia racconta che chi passa il turno tra le due poi quasi sempre si porta a casa il trofeo. Gara che promette spettacolo: la Combo Goal + Over 2,5 a 1,88 appare probabile. Non è escluso un Ribaltone, dato a 6,50, così come un intervento del VAR, in quota a 3,50. Visti i campioni di cui dispongono Ancelotti e Guardiola, un goal dalla panchina si gioca a 2,25. Erling Haaland, in gol a 2,50, vuole migliorare il suo score in Champions che parla già di sei marcature. Guardiola spera anche in Phil Foden, nel tabellino dei marcatori a 4,00. Il Real ha invece in Vinicius, a 3,25, e Jude Bellingham, gol o assist a 2,50, i suoi gioielli più preziosi.