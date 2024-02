Champions League, Lazio a caccia dell'impresa: ma prevale la vittoria del Bayern

Sarà la Lazio la prima italiana a scendere in campo per gli ottavi di finale di Champions League. I biancocelesti, secondi nel proprio raggruppamento nella prima fase, hanno pescato un Bayern Monaco tra le favorite per il successo finale ma già sconfitto 2 volte in Bundesliga nel 2024. Tuttavia, gli esperti, nella gara di mercoledì all'Olimpico, premiano il colpo bavarese - come nei due precedenti degli ottavi 2020/21 - offerto a 1,65 contro il 5 del segno «1». Nel mezzo il pari, che lascerebbe tutto aperto in vista del ritorno, si gioca a 3,90. Nelle sfide tra i due club ha prevalso sempre il Goal, favorito a 1,72 sul No Goal dato a 2, e l'Over 2,5, altra opzione in vantaggio, a 1,66, sull'Under 2.5 visto a 2,10. Per quanto riguarda il risultato esatto un altro 1-4 Bayern vale 21 volte la posta, mentre il successo 2-1 per gli uomini di Sarri è fissato a 17. Il tecnico laziale si affiderà a Ciro Immobile, fresco dei 200 gol in Serie A, offerto tra i marcatori a 3,40, praticamente il doppio dell'altro centravanti, l'inglese Harry Kane, proposto a 1,75. Una missione sulla carta impossibile per la Lazio, come certifica la lavagna del vincente della competizione, che vede il Bayern al secondo posto, a quota 6 come il Real Madrid, dietro solo al Manchester City, grande favorito a 2,87. La prima volta dei biancocelesti, ultima tra le italiane, paga invece 151, con l'Inter che – dopo la finale persa l'anno scorso – sogna un titolo dato a 15, mentre sono poche anche le possibilità del Napoli offerto a 41 volte la posta.