La Lazio, già certa della qualificazione agli ottavi di finale, contro l'Atletico Madrid potrà giocarsi la possibilità di chiudere al 1° posto il Gruppo E.



LE COMBINAZIONI - Per fare in modo che ciò che accada, i biancocelesti dovranno vincere al Wanda Metropolitano questa sera, durante l'ultimo match della fase a gironi. L'Atletico, infatti, ha un punto in più dei biancocelesti e solo perdendo scalerebbe al secondo posto in classifica.