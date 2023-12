I sorteggi degli ottavi della Champions League 2023/24 non sono stati fortunati per la Lazio, che ha pescato uno tra i peggiori avversari. La squadra di Sarri dovrà sfidare il Bayern Monaco e per il passaggio del turno serve la miglior versione dei biancocelesti, forse anche un po' fortuna negli episodi che decideranno i due match, ma l'obiettivo quarti di finale è possibile per Immobile e compagni. Sulla lavagna scommesse di Betaland la Lazio è proposta vincente nel doppio confronto con i bavaresi a 6.00 volte la posta, con i tedeschi che sono favoriti a 1.12. Situazione ben diversa nel doppio incrocio tra Italia e Spagna Napoli-Barcellona e Atletico Madrid-Inter. Maggiore equilibrio con i campioni d'Italia pronti a giocarsi le proprie chance e i quarti non sono così lontani a 2.37, con i catalani comunque davanti nei pronostici a 1.53. Tra Inzaghi e Simeone parte invece in prima fila il tecnico italiano. L'Inter ha l'ambizione di arrivare fino in fondo alla competizione e contro gli spagnoli sono avanti nelle quote testa a testa a 1.75, mentre i madrileni si giocano a 2.00.Dovrebbero passare ai quarti anche PSG (a 1.50 contro la Real Sociedad), il Real Madrid (a 1.28 contro il Lipsia), l'Arsenal (a 1.16 contro il Porto) e il Borussia Dortmund (a 1.57 contro il Psv Eindhoven). Fuori dalla lavagna l'ipotesi che il Manchester City campione d'Europa possa cadere contro il Copenaghen.