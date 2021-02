Dopo i risultati della scorsa settimana, con le vittorie di Liverpool, PSG, Porto e Borussia Dortmund contro Lipsia, Barcellona, Juve e Siviglia, torna in campo la Champions League. Al via oggi la due giorni europea che vedrà completarsi il quadro dell'andata degli ottavi di finale. Dopo il ko bianconero, torna alla seconda italiana: alle 21.00, la Lazio ospita all'Olimpico il Bayern Monaco campione d'Europa e del Mondo in carica. Inzaghi sogna l'impresa, bavaresi senza Pavard, Muller, Tolisso, Douglas Costa e Gnabry. In contemporanea, sfida ricca di fascino a Bucarest, campo neutro per la sfida tra l'Atletico Madrid di Simeone e il Chelsea di Tuchel.



LE PROBABILI FORMAZIONI



Lazio-Bayern Monaco (ore 21.00, Sky e Canale 5)



Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile



Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Sule, Boateng, Hernandez, Davies; Kimmich, Alaba; Sané, Goretzka, Coman; Lewandowski



Atletico Madrid-Chelsea (ore 21.00, Sky)



Atletico Madrid (5-3-2): Oblak; Llorente, Savic, Felipe, Hermoso, Renan Lodi; Koke, Kondogbia, Lemar; Joao Felix, Suarez



Chelsea (3-4-2-1): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Hudson-Odoi, Kanté, Kovacic, Alonso; Werner, Mount; Abraham