. Vent'anni dopo, lasi gioca la grande possibilità di accedere agli ottavi di Champions League. Lo fa all'Olimpico, dove ospita ilalle. Nel 2000 Eriksson, che in attacco schierava proprio Simone Inzaghi, venne eliminato ai quarti di finale dal Valencia.. Rispetto alla gara d'andata, dove Inzaghi affrontò la trasferta belga in condizioni di totale emergenza, la situazione è decisamente più rosea: la Lazio può contare su tutti i suoi big. Confermato Reina in porta, ci sono Milinkovic e Luis Alberto a centrocampo, con Ciro Immobile a guidare l'attacco, affiancato da Correa.Un solo precedente tra le due formazioni, l'1-1 del 28 ottobre scorso nella gara d'andata. Quattro, invece, i precedenti della Lazio contro squadre belga: una doppia sfida contro Zulte Waregem (Europa League 2017-2018) e Anderlecht (Champions League 2000-2001), con due vittorie e altrettante sconfitte. Per il Bruges, infine, sono 18 i precedenti con squadre italiane: 5 vittorie, 3 pareggi e 10 ko.