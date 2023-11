Torna la Champions League e martedì 28 novembre sarà una giornata decisiva per Lazio e Milan, chiamate allo sprint verso la qualificazione agli ottavi di finale. A due giornate dal termine la squadra di Sarri ha l’obiettivo alla portata, visto che al momento è seconda nel gruppo E con 7 punti, uno in meno rispetto all’Atletico Madrid capolista e uno in più rispetto al Feyenoord, mentre il Celtic ormai è fuori dai giochi. Proprio gli scozzesi saranno il prossimo avversario dei biancocelesti e all’Olimpico Immobile e compagni sono chiamati a riscattare la sconfitta di campionato con la Salernitana, centrando 3 punti fondamentali in Europa. Le quote danno i capitolini favoriti a 1.55, contro il pareggio a 4.45 e il successo degli scozzesi a 5.80. L’andata in Scozia terminò con il gol della rimonta firmato da Pedro in pieno recupero e un altro gol dello spagnolo è a quota 3.50. Nell’altra sfida del girone Feyenoord-Atletico Madrid regna l’equilibrio con gli olandesi vincenti a 2.60, gli spagnoli a 2.65 e il pareggio a 3.60. Situazione un po’ più complicata per il Milan nel Gruppo F. In testa al girone di ferro per ora c’è il Borussia Dortmund con 7 punti, davanti a PSG (6), Milan (5) e Newcastle (4). Tutto può succedere e i rossoneri potrebbero addirittura chiudere la quinta giornata al primo posto, ma c’è da superare un ostacolo notevole: a San Siro c’è proprio Milan-Borussia Dortmund e a dar coraggio ai rossoneri ci sono i pronostici della vigilia, visto che la squadra di Pioli parte favorita a 2.04, mentre sia il segno X che il 2 sono proposti a 3.65. Situazione diversa a Parigi dove il Psg è favorito a 1.65 contro il Newcastle. A 4.25 il pareggio, a 5.10 il successo degli inglesi.