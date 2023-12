Pronte nuove risorse per i club italiani dalla Champions League. Sono infatti previsti, nella giornata odierna, i pagamenti da parte della UEFA di alcuni bonus legati al percorso continentale. La UEFA ha infatti versato alle 32 società partecipanti un totale di 134,4 milioni di euro, relativi ai bonus per le vittorie (2,8 milioni di euro) e i pareggi (930mila euro) ottenuti dalla 4ª alla 6ª giornata della fase a gironi di Champions.



GLI INCASSI DELLE ITALIANE - Di seguito, gli incassi squadra per squadra, per quanto riguarda i quattro club italiani, ovvero Milan, Inter, Napoli e Lazio, come rivelati da Calcio&Finanza.



Lazio – 5,6 milioni di euro

Milan – 5,6 milioni di euro

Inter – 4,66 milioni di euro

Napoli – 3,73 milioni di euro