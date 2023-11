Lazio-Feyenoord (calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per la quarta giornata del Gruppo E nella fase a gironi della Champions League. Dopo la vittoria per 3-1 con doppietta di Santiago Gimenez due settimane fa a Rotterdam, i campioni d'Olanda si presentano allo Stadio Olimpico al primo posto in classifica con 6 punti, uno in più dell'Atletico Madrid (impegnato stasera in casa contro gli scozzesi del Celtic) e due in più dei biancolesti. Reduci dalla sconfitta in campionato a Bologna e attesi dal derby con la Roma di domenica prossima alle ore 18.



Sarri può contare su tutta la rosa a disposizione, tranne l'infortunato Casale. Stessa situazione dall'altra parte, dove Slot deve fare a meno solo di Minteh. Diffidati Vecino e Castellanos, che torna in panchina lasciando spazio a capitan Immobile.



FORMAZIONI UFFICIALI



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.



FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hancko, Hartman; Timber, Zerrouki, Wiffer; Stengs, Gimenez, Paixao. All. Slot.