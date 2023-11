Il designatore Roberto Rosetti ha scelto Kovacs per il Milan e Meler per la Lazio per le gare delle italiane nella quinta giornata della fase a gironi della Champions League. A San Siro si rivedrà dunque l'arbitro romeno che diresse, con qualche polemica, il quarto dello scorso anno tra i rossoneri e il Napoli. Scelto Meler invece per la Lazio, che sfida il Celtic all'Olimpico. Designato anche Orsato, cui è stata affidata Barcellona-Porto.