Champions League: le formazioni ufficiali di Real Sociedad-PSG

Real Sociedad - Paris Saint-Germain (calcio d'inizio alle ore 21:00 in diretta tv su Sky Sport, Sky Calcio, Now e Mediaset Infinity) è una gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale in Champions League. Alla Reale Arena (ex Stadio Anoeta) di San Sebastian si parte dal 2-0 per i campioni di Francia dell'andata giocata tre settimane fa al Parco dei Principi di Parigi con gol di Mbappé e Barcola.



Luis Enrique deve fare a meno dei difensori Skriniar (ex Inter) e Kimpembe, entrambi ko. I padroni di casa non possono contare sugli infortunati Odriozola (ex Fiorentina), Carlos Fernandez, Ahien Munoz e Zakharyan. Occhio ai cartellini: diffidati Le Normand, Merino, Traoré e Zubeldia da una parte; Hakimi, Lucas Hernandez, Skriniar e Ugarte dall'altra.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Galan; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, Oyarzabal, Becker. All. Imanol Alguacil.



PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Lucas Hernandez, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembelé, Mbappé, Barcola. All. Luis Enrique.



ARBITRO: Michael Oliver (Inghilterra), assistenti Stuart Burt e Daniel Cook, Robert Jones quarto uomo, Stuart Attwell e David Coote al Var.