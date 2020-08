La grande notte che Bergamo aspettava. Alle 21 riprende il cammino in Champions League dell'Atalanta, che all' Estadio da Luz di Lisbona affronta il Paris Saint-Germain di Neymar e compagni. Sfida da dentro o fuori in gara secca, non senza defezioni: oltre a Ilicic, Gasperini deve rinunciare anche a Gollini, con Sportiello al suo posto. Mbappé torna a disposizione ma non dall'inizio, Tuchel schiererà Sarabia con Neymar e Icardi.



IN TV - Ore 21: in chiaro su Canale 5; satellite su Sky Sport Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251.



PROBABILI FORMAZIONI



Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Zapata. All. Gasperini.



PSG (4-3-3): Navas; Kehrer, T. Silva, Marquinhos, Bernat; Herrera, Paredes, Gueye; Sarabia, Icardi, Neymar. All. Tuchel.