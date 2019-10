Oggi torna la Champions League, in campo per la seconda giornata della fase a gironi. L'Atalanta gioca a San Siro contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk per riscattare il poker incassato all'esordio sul campo della Dinamo Zagabria. Ci sono un paio di ballottaggi di formazione per Gasperini: tra Hateboer e Gosens sulla fascia, Freuler e Pasalic a centrocampo, Ilicic e Malinovskyi sulla trequarti. Muriel recupera per la panchina.



Dopo il pareggio in casa dell'Atletico Madrid, la Juventus riceve i tedeschi del Bayer Leverkusen. Sarri preferisce Higuain a Dybala come partner di Cristiano Ronaldo in attacco. Dall'altra parte possibile panchina per Bellarabi, Demirbay e Volland.



PROBABILI FORMAZIONI



Atalanta-Shakhtar Donetsk (ore 18.55, diretta tv su Sky Sport 1)

ATALANTA: (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Castagne, De Roon, Pasalic, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Duvan Zapata. All. Gasperini.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Piatov; Bolbat, Kryvtsov, Matvilenko, Ismaily; Stepanenko, Alan Patrick; Taison, Marlos, Konoplianka; Junior Moraes. All. Castro.

Arbitro: Stieler (Germania).



Juventus-Bayer Leverkusen (ore 21, diretta tv su Canale 5 e Sky Sport 1)

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Tah, S. Bender, Dragovic; L. Bender, Baumgartlinger, Aranguiz, Wendell; Havertz, Amiri; Alario. All. Bosz.

Arbitro: Collum (Scozia).