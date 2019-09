All'indomani del deludente pareggio dell'Inter con lo Slavia Praga e della grande vittoria del Napoli contro i campioni d'Europa del Liverpool, questa sera tocca a Juventus e Atalanta tenere alta la bandiera italiana in Champions League.



I i bergamaschi giocano in Croazia sul campo della Dinamo Zagabria, mentre i bianconeri sono impegnati al Wanda Metropolitano di Madrid contro l'Atletico di Simeone. Sarri recupera Pjanic e sceglie Bernardeschi al posto dell'infortunato Douglas Costa. Gli ultras juventini disertano la trasferta in Spagna per protesta dopo l'arresto di 12 lori capi tra i quali il 'boss' Mocciola. ​



PROBABILI FORMAZIONI



Atletico Madrid-Juventus (ore 21 in diretta tv su Sky Sport 1)

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Renan Lodi; Vitolo, Koke, Thomas, Saul; Diego Costa, Joao Felic. All. Simeone.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

Arbitro: Makkelie (Olanda).



Dinamo Zagabria-Atalanta (ore 21 in diretta tv su Sky Sport Arena)

DINAMO ZAGABRIA (4-2-3-1): Livakovic; Stojanovic, Dilaver, Peric, Leovac; Ademi, Moro; Hajrovic, Olmo, Orsic; Petkovic. All. Bjelica.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Zapata, Ilicic. All. Gasperini.

Arbitro: Gil Manzano (Spagna).