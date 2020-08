"Affrontare il Barcellona è come scalare l'Everest". Con queste parole, nella giornata di ieri, Gennaro Gattuso ha presentato la sfida del Camp Nou.: i partenopei sono obbligati a vincere o a pareggiare con un punteggio dal 2-2 in poi.Tutti a disposizione per mister Gattuso, che, uscito nel finale della gara contro la Lazio a causa di una lesione parcellare del tendine. Il tecnico calabrese opta per Demme regista di centrocampo, con Zielinski e Fabian Ruiz al suo fianco. Davanti, insieme al capitano, ci sono Mertens e Callejon. Quique Setién, invece, deve fare a meno di Umtiti e Dembélé: ci sono ben nove giocatori prelevati dalle giovanili in panchina. Spazio al 3-4-3 con Messi che agirà insieme a Suarez e Griezmann.Barcellona-Napoli, con fischio d'inizio alle 21.00, sarà visibile su Sky Sport Uno e in chiaro su Canale 5.ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet; Sergi Roberto, De Jong, Rakitic, Jordi Alba; Messi, Suarez, Griezmann.Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.Serata di Champions anche per: si riparte dal 3-0 tedesco a Stamford Bridge. Flick deve fare a meno di Pavard e Coman, spazio a Coutinho. Lampard, invece, non può contare su Pulisic, Azpilicueta, Pedro e Willian, oltre agli squalificati Jorginho e Marcos Alonso. Diretta su Sky Sport Football alle 21.00.Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Alphonso Davies; Thiago Alcantara, Goretzka; Gnabry, Muller, Coutinho; Lewandowski.Caballero; Christensen, Zouma, Rudiger; James, Kovacic, Barkley, Emerson; Mount, Giroud, Hudson-Odoi.