Oggi inizia la fase a gironi della Champions League 2019/2020. Alla vigilia di Atletico Madrid-Juventus e Dinamo Zagabria-Atalanta, tocca a Inter e Napoli tenere alta la bandiera tricolore in Europa. Entrambi giocano in casa: i nerazzurri ricevono i cechi dello Slavia Praga, i partenopei ospitano i campioni in carica del Liverpool.



PROBABILI FORMAZIONI



Inter-Slavia Praga (ore 18.55 in diretta tv su Sky Sport 1)

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Lazaro, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Kolar; Coufal, Kudela, Hovorka, Boril; Soucek, Husbauer; Masopust, Stanciu, Olayinka; Skoda. All. Trpisovsky.

Arbitro: Buquet (Francia).



Napoli-Liverpool (ore 21 in diretta tv su Canale 5)

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Llorente, Mertens. All. Ancelotti.

LIVERPOOL (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp.

Arbitro: Brych (Germania).