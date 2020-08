Dentro o fuori. Stasera la Juventus gioca contro il Lione a Torino per cercare di ribaltare la sconfitta per 1-0 dell'andata in Francia. Sarri recupera Dybala per la panchina e si affida a Higuain, titolare al centro del tridente d'attacco affiancato da Cruadrado e Cristiano Ronaldo. L'ex romanista Rudi Garcia ritrova l'olandese Depay dopo una lunga assenza per infortunio.



Chi passa il turno, ai quarti di finale trova la vincente della sfida tra Manchester City e Real Madrid. All'andata al Bernabeu vinse 2-1 la squadra inglese allenata da Guardiola, che non può contare sull'infortunato Aguero. Cancelo è favorito su Zinchenko per sostituire Mendy. Squalificato come Sergio Ramos dall'altra parte, dove Zidane deve rinunciare anche a Bale.

Domani sera si disputano altri due ritorni degli ottavi: Bayern Monaco-Chelsea (andata 3-0) e Barcellona-Napoli (andata 1-1).



PROBABILI FORMAZIONI



Juventus-Lione (ore 21 in diretta tv su Canale 5 e Sky Sport)

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet; Depay, Dembelé. All. Garcia.

Arbitro: Zwayer (Germania), assistenti Schiffner e Achmuller, Sidiropoulos quarto uomo, Dingert e Stieler al Var.



Manchester City-Real Madrid (ore 21 in diretta tv su Sky Sport)

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Laporte, Fernandinho, Cancelo; De Bruyne, Rodri, David Silva; Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling. All. Guardiola.

REAL MADRID (4-3-2-1): Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Modric, Isco; Benzema. All. Zidane.

Arbitro: Brych (Germania), assistenti Borsch e Lupp, Siebert quarto uomo, Dankert e Fritz al Var.