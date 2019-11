Dopo le vittorie interne di Juventus e Atalanta contro Atletico Madrid e Dinamo Zagabria, stasera tocca e Inter e Napoli fuori casa tenere alta la bandiera italiana in Champions League.

I nerazzurri sono obbligati a vincere sul campo dello Slavia Praga. Senza Asamoah, Sensi e Barella che si opera oggi e tornerà a gennaio, Conte recupera Gagliardini e Politano per la panchina. Possibile prima stagionale da titolare per Borja Valero in alternativa a Candreva interno di centrocampo, anche Lazaro e D'Ambrosio sono in corsa per un posto sulle fasce.



Il Napoli gioca ad Anfield contro i campioni d'Europa, battuti al San Paolo. Klopp schiera la formazione tipo, fatta eccezione per l'unico indisponibile Matip. Ancelotti deve fare a meno di Insigne, Milik, Malcuit e Ghoulam. Callejon promosso capitano, Fabian Ruiz rischia di partire ancora dalla panchina.



PROBABILI FORMAZIONI



Liverpool-Napoli (ore 21 in diretta tv su Sky Sport)

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Elmas, Zielinski; Mertens, Lozano. All. Ancelotti.

Arbitro: del Cerro Grande (Spagna).



Slavia Praga-Inter (ore 21 in diretta tv su Sky Sport)

SLAVIA PRAGA (4-5-1): Kolar; Coufal, Kudela, Frydrych, Boril; Sevcik, Traoré, Soucek, Stanciu, Olayinka; Masopust. All. Trpisovsky.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Borja Valero, Brozovic, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.

Arbitro: Marciniak (Polonia).