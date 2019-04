Questa sera (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta tv su Sky Sport) si giocano le prime due gare valevoli per l'andata dei quarti di finale in Champions League, entrambe in Inghilterra. Il Liverpool riceve il Porto ad Anfield: squalificati Robertson da una parte, Pepe ed Hector Herrera dall'altra. Nel nuovo stadio del Tottenham arriva il Manchester City di Guardiola.



PROBABILI FORMAZIONI



Liverpool-Porto

LIVERPOOL (4-3-3): Allisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Milner; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp.

PORTO (4-3-3): Casillas; Maxi Pereira, Felipe Augusto, Militao, Alex Telles; Danilo Pereira, Otavio, Corona; Brahimi, Marega, Tiquinho Soares. All. Sergio Conceiçao.

Arbitro: Lahoz (Spagna).



Tottenham-Manchester City

TOTTENHAM (3-4-2-1): Lloris; Alderweireld, Sanchez, Vertonghen; Trippier, Sissoko, Eriksen, Rose; Alli, Son; Kane. All. Pochettino.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Mendy; De Bruyne, Fernandinho, David Silva; Bernardo Silva, Aguero, Sterling. All. Guardiola.

Arbitro: Kuipers (Olanda).