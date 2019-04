Tottenham-Ajax (calcio d'inizio ore 21) è la prima semifinale d'andata in Champions League. Pochettino deve fare a meno dello squalificato Son oltre agli infortunati Kane, Aurier, Winks e Lamela. Dall'altra parte parte ten Hag schiera la formazione tipo, fatta eccezione per Veltman terzino destro al posto dell'indisponibile Mazraoui. Il ritorno è in programma mercoledì 8 maggio a campi invertiti.



PROBABILI FORMAZIONI

Tottenham-Ajax (ore 21, diretta tv su Sky Sport)

TOTTENHAM (4-1-4-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Dier; Eriksen, Wanyama, Dele Alli, Davies; Lucas Moura. All. Pochettino.

AJAX (4-3-3): Onana; Veltman, de Ligt, Blind, Tagliafico; de Jong, van de Beek, Schone; Neres, Tadic, Ziyech. All. Ten Hag.

Arbitro: Lahoz (Spagna).