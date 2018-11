Quarta giornata della fase a gironi per la Champions League: un momento decisivo per squadre come Napoli e PSG, che questa sera si affronteranno al San Paolo. Entrambe hanno bisogno di una vittoria per continuare il proprio percorso in Champions. Il Napoli, con 5 punti in classifica (1 vittoria, 2 pareggi) vincendo potrebbe facilmente buttare fuori il PSG (4 punti in classifica) dagli ottavi. La vittoria degli azzurri si gioca a 2.65 su betaland.it, con probabile doppietta di Insigne o Mertens a 9.00. I francesi invece puntano tutto su Mbappé, primo marcatore a 5.00. Nel frattempo a Milano, l’Inter si prepara per affrontare il Barcellona favorito a quota 2.13. Spalletti punta su Icardi e Candreva, rispettivamente a quota 4.50 e 6.50 contro Suarez (3.25) e Rafinha (6.00) negli Speciali Marcatori - Fantasy Goalscorer. La Roma invece vola a Mosca per affrontare il CSKA: la sua vittoria in Russia è super favorita e si gioca a 1.98. A Torino invece, la Juventus di Allegri attende al varco il Manchester United di Mourinho: l'eventuale tripletta di CR7 si gioca a 18.00.