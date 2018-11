La Roma va a Mosca per continuare la marcia verso gli ottavi di finale. Se in campionato i giallorossi stentano, il cammino in Champions League si è messo bene e, con una vittoria sul CSKA Mosca, la squadra di Di Francesco potrebbe mettere la qualificazione in cassaforte. Il pronostico sorride ai capitolini, vincenti a 1,95, il successo dei padroni di casa è dato a 4,00, il segno X a 3,45. Anche gli scommettitori si fidano della Roma, l’80% ha puntato sulla loro vittoria. Dzeko assoluto protagonista tra i giallorossi, con 5 reti è finora capocannoniere della competizione e ha segnato almeno due gol nelle ultime due partite: solo tre giocatori lo hanno fatto in tre match consecutivi e sono stati Cristiano Ronaldo, Giovane Elber e Filippo Inzaghi. Il bosniaco potrebbe raggiungerli segnando ai russi e la sua rete sembra certa, a 2,40. Il giallorosso è avanti anche nel duello con Chalov su chi segnerà di più: a 3,25 Dzeko, a 4,00 il russo.