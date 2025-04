AFP via Getty Images

Champions League, l'Inter ora sogna: i nerazzurri sfidano in quota le big d’Europa, per i bookie semifinale dura contro il Barcellona

un' ora fa



Con un sofferto 2-2 a San Siro, l'Inter elimina il Bayern Monaco grazie all'1-2 dell'andata e si qualifica alle semifinali di Champions League, dove affronterà il Barcellona. La squadra di Inzaghi sogna il trofeo ma per i bookie parte indietro rispetto alle avversarie: infatti, il quarto titolo nerazzurro si gioca a 5,25.



In pole per la vittoria c'è il Barcellona a 3,10, seguito dal Psg a 3,25 e dall'Arsenal a 3,65. Per quanto riguarda il testa a testa, i catalani sono favoriti a 1,60, mentre l'Inter - che in Champions League ha battuto in semifinale il Barcellona in 2 precedenti su 12, tra cui quello indimenticabile nel 2010, che portò poi alla conquista del 'Triplete' - è offerta a 2,30. Quote più equilibrate, invece, per l'altra semifinale tra Psg, in lavagna a 1,80, mentre un passaggio del turno dell'Arsenal vale 2 volte la giocata.