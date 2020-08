Lione-Bayern Monaco (calcio d'inizio alle ore 21) è la seconda semifinale di Champions League. Si gioca allo stadio Alvalade di Lisbona. I campioni di Germania si presentano con i favori del pronostico, forti della vittoria per 8-2 contro il Barcellona ai quarti. Ma devono fare i conti con la squadra allenata dall'ex romanista Rudi Garcia che, dopo aver fatto fuori la Juventus e il Manchester City, sogna una finale tutta francese. Infatti chi vince si giocherà la coppa dalle grandi orecchie domenica sera allo stadio Da Luz di Lisbona contro il Paris Saint-Germain, che ieri ha battuto 3-0 il Lipsia. Il presidente Nasser Al-Khelaifi​ darà un premio di 500mila euro a testa per ogni calciatore della rosa in caso di conquista della Champions League.



FORMAZIONI UFFICIALI

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Bruno Guimaraes, Aouar, Cornet; Ekambi, Depay. All. Garcia.

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Gnabry, Muller, Perisic; Lewandowski. All. Flick.



