È arrivato il momento della verità. La Champions League si avvicina a grandi passi al suo atto finale. Il penultimo turno prevede un doppio scontro tra Francia (Paris Saint Germain e Lione) e Germania (Lipsia e Bayern Monaco). Mercoledì 19 agosto, alle 21.00, andrà in scena Lione-Bayern Monaco. I francesi sono arrivati a questo punto della competizione dopo aver eliminato a sorpresa nel finale il Manchester City, mentre i tedeschi sono arrivati qui dopo aver travolto per 8-2 il Barcellona. Non hanno dubbi i quotisti che confezionano per la semifinale allo stadio Da Luz di Lisbona un pronostico tutto a favore del Bayern Monaco: il segno «2» della squadra di Hans Flick vola infatti a 1,22. Difficilissimo per la squadra di Rudi Garcia ribaltare nuovamente i pronostici dopo le imprese contro Juventus e Manchester City: il segno «1» è offerto a 11,00, mentre il pareggio al 90° pagherebbe 6,75. A decidere l'incontro, secondo gli analisti, sarà l’attaccante bavarese Robert Lewandowski, che ha segnato in otto presenze consecutive in Champions con il club tedesco. Un suo gol è offerto a 1,55.