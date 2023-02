Non solo Inter-Porto in questo mercoledì di Champions League, stasera tocca anche a Pep Guardiola. Alle 21 il Manchester City fa visita al Lipsia di Marco Rose nell'andata degli ottavi di finale: gli inglesi hanno dominato il gruppo G, chiuso senza sconfitte davanti al Borussia Dortmund; i tedeschi, invece, sono arrivati secondi nel gruppo F alle spalle del Real Madrid per un solo punto. Partita ricca di assenze importanti: Dani Olmo, Diallo e Gulacsi per i padroni di casa, De Bruyne, Laporte e Stones per gli ospiti.



STATISTICHE - Gli unici precedenti tra le due squadre risalgono entrambi alla scorsa stagione con ben 12 gol in due partite: 6-3 per il Manchester City e successivamente 2-1 per il Lipsia. E' la terza volta che i tedeschi incontrano una squadra inglese negli ottavi di finali di Champions League: dopo aver ottenuto due vittorie contro il Tottenham nel 2019/20, il Lipsia ha perso entrambi i confronti con il Liverpool nell'edizione successiva (2020/21. Il Manchester City, invece, ha perso solo una delle precedenti 17 partite contro squadre tedesche in Champions (14 vittorie e 2 pareggi): la sconfitta in trasferta a Lipsia nella fase a gironi della scorsa edizione, con la squadra di Guariola già qualificata alla fase a eliminazione diretta della competizione.



Fischio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta di Lipsia-Manchester City.